ثلاثة قتلى و18 مفقودا في انزلاقات أرضية في واشنطن

قتل ثلاثة أشخاص واعتبر 18 آخرون في عداد المفقودين في انزلاقات أرضية هائلة في ولاية واشنطن في شمال غرب الولايات المتحدة، أمس الأحد، كما أفادت السلطات المحلية.

وأصيب ثمانية أشخاص آخرين، من بينهم طفل عمره ستة أشهر بجروح من جراء انهيار سفح جبلي، أول أمس السبت، بسبب تساقط الأمطار الغزيرة.

وأدى الانهيار أيضاً إلى تدمير ستة منازل في منطقة اوسو الريفية شمال شرق سياتل، بحسب ما أفادت الشرطة ورجال الإطفاء.

وقال حاكم الولاية جاي انسلي في مؤتمر صحافي: "لقد أرسلنا إلى المكان أكبر عدد ممكن من رجال الإنقاذ"، مضيفا أن هؤلاء تؤازرهم أيضا مروحيات وحوامات، مؤكدا أن كل الإمكانيات اللازمة وضعت في خدمة عملية البحث الجارية عن المفقودين.

ويواصل عمال الإنقاذ رفع أكوام الطين والصخور والأشجار المتكسرة بحثا عن ناجين محتملين.

وكان ترافيس هوتس، مدير قسم الإطفاء في مقاطعة سنوهوميش في ولاية واشنطن قد قال للصحافيين السبت: "نسمع أصوات أشخاص يستنجدون، ونحن في المكان".

وأضاف: "هذا انزلاق هائل ونحن في منطقة غير مستقرة مطلقا.. وسنقدم على مخاطرات كبيرة لإخراجهم من هناك". واستخدمت فرق الإنقاذ كاميرات التصوير الحراري لمساعدة جهود الإنقاذ.





