فيديو: فيلم من بطولة رئيس وزراء يفتتح القمة النووية

لم يعتقد الملوك والرؤساء الحاضرون لقمة الأمن النووي في هولندا أن تكون الجلسة الافتتاحية لقمتهم بهذا الشكل. فرغم الحديث الجدي عن برنامج إيران النووي وخطر اليورانيوم على العالم، جاء الافتتاح بعرض فني منوع استمتع به الزعماء.

ففي حادثة غير معتادة، افتتحت قمة الأمن النووي في هولندا بعرض موسيقي حي أمام ملوك ورؤساء الدول المشاركة، عرض خلاله فيلم عن السلام والأمن النووي، كان أحد أبطاله رئيس وزراء هولندا، راكباً على دراجة هوائية.

قمة الأمن النووي أصبحت رغم حساسية موضوعاتها وتعقيدها عرضاً مسلياً وإبداعياً، مثّل علامة فارقة في تاريخ القمم الدولية والأمنية.