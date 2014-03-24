لافروف: إخراج روسيا من مجموعة الثماني ليس مأساة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، إنه لا يرى "مأساة كبيرة" في حال إخراج موسكو من مجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وصرّح لافروف للصحافيين عقب إجرائه محادثات منفصلة مع نظيره الأميركي جون كيري ووزير الخارجية الأوكراني المؤقت اندري ديشتشيستا: "إذا اعتقد شركاؤنا الغربيون أن هذه الصيغة (مجموعة الثماني) لم تعد مناسبة، فليكن. فنحن لا نحاول التمسك بهذه الصيغة ولا نرى مأساة كبيرة إذا لم تجتمع مجموعة الثماني".

وأثناء إدلاء لافروف بتصريحاته كان قادة مجموعة السبع - الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، كندا وبريطانيا - يلتقون في مكان قريب لاتخاذ قرار حول إمكان فرض عقوبات على موسكو بسبب سلوكها في القرم.

وفي وقت سابق من الاثنين أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن قمة مجموعة الثماني لن تعقد في روسيا هذا العام.

وصرح كاميرون للتلفزيون البريطاني: "يجب أن نوضح أنه لن تعقد قمة مجموعة الثماني هذا العام في روسيا. هذا واضح للغاية". إلا أن لافروف أكد أن للقرم "الحق في تقرير مصيرها".

وأضاف أن سيطرة روسيا على القرم لم تنبع من "نية سيئة"، وكان الهدف منها "حماية الروس الذين يعيشون هناك منذ مئات السنين".

وأضاف: "لقد وثقنا بشركائنا الغربيين لفترة طويلة، ولدينا فكرة عن قيمة وعود شركائنا الغربيين".