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مقتل 20 جندياً يمنياً في هجوم على نقطة تفتيش عسكرية

المصدر: صنعاء - فرانس برس
عناصر من الجيش اليمني (أرشيفية)
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قتل 20 جندياً يمنياً في حضرموت اليوم الاثنين، في هجوم على نقطة تفتيش عسكرية، بحسب وكالة سبأ الرسمية في حصيلة جديدة للهجوم الذي نسبته مصادر عسكرية إلى تنظيم القاعدة.

وأفادت الوكالة أن "عشرين جندياً استشهدوا في الهجوم على نقطة للجيش" قرب ريدة كبرى مدن حضرموت، بينما كانت حصيلة أولية أكدت مقتل 8 وجرح 6 في الهجوم.

وقال مصدر عسكري إن "مسلحين كانوا يستقلون عدة سيارات ويرجح أنهم من تنظيم القاعدة شنوا هجوماً على نقطة تفتيش للجيش في منطقة المضى ببلدة ريدة" على مسافة 135 كلم شرق المكلا عاصمة حضرموت، ما خلف قتلى وجرحى.

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