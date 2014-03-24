ما هي جامعة الدول العربية؟

جامعة الدول العربية منظمة إقليمية تجمع الدول الناطقة باللغة العربية، وتسعى لتنسيق سياسات الدول العربية.

ونحو 370 مليون نسمة، هو التعداد السكاني لدول الجامعة الاثنين والعشرين، الذين يتوزعون من الخليج العربي شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً.

وبلغ عمر الجامعة هذا الشهر 69 عاماً، بعد توقيع ميثاق تأسيسها في القاهرة عام 1945، واتفاقية أخرى للدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بعد ذلك بخمسة أعوام، قبل أن تغضب الدول على مصر، وتنقل مقرّها إلى تونس لمدة 11 سنة عام 1979 بعد اتفاقية السلام مع إسرائيل.

القمة الأولى للجامعة عقدت عام 1964، وتتخذ قراراتها بالإجماع، لتنفذها الأمانة العامة للمجلس، وتم انتخاب على رأسها المصري نبيل العربي عام 2011 لمدة خمس سنوات.

الجامعة تمتد على أرض فيها الكثير من التمايز، فهي تصدر نحو 60% من إجمالي النفط العالمي، وأكثر من ثلت احتياطيات الغاز، لكنها كذلك تضم بعض أفقر دول العالم، لاسيما الصومال واليمن والسودان، والذي يعيش كثير من سكانها تحت خط الفقر، وسط بطالة كبيرة بين الشباب في معظم دولها، بينما تعيش في ذات الرقعة الجغرافية بعض من أغنى دول العالم، لاسيما المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

وتطل الجامعة العربية على أهم مضيق في العالم هو مضيق هرمز الذي يتحكم في إمدادات النفط للعالم، وعلى قناة السويس التي تعتبر محركاً للتجارة الدولية، ولها حدود بحرية مع الاتحاد الأوروبي، وبرية مع الاتحاد الإفريقي، وتعتبر معبراً لدول آسيا على دول العالم الأول.

وقد أعادت قمة الرياض عام 2013 إحياء مسألة إنشاء سوق حرة من الدول الأعضاء، المشروع الذي سبق وتعثر عام 1998، ولكن العمل السياسي طغى على أجندة الجامعة لسنوات، ما عطل من العمل الاقتصادي المشترك، وجعل مشروع الوحدة اقتصادية أمراً ثانوياً.