107 قتلى بحادث انقلاب قارب في أوغندا

قالت شرطة أوغندا، الاثنين، إن عدد الغرقى في حادث انقلاب قارب في بحيرة على الحدود بين أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع بعد انتشال المزيد من الجثث إلى 107.

وكان القارب يحمل لاجئين من الكونغو وانقلب في وقت مبكر يوم السبت الماضي في بحيرة ألبرت، وتقول الشرطة إن القارب كان مكدساً بالأشخاص أكثر من حمولته، ويعتبر التكدس عاملاً مشتركاً في العديد من الحوادث المماثلة في أوغندا.

وقالت الشرطة إن ما يقدر بنحو 150 شخصاً كانوا في القارب، وإنها تتوقع المزيد من الناجين في الحادث.

وأكد تشارلز سيبامبوليد، قائد الشرطة الإقليمية في ألبرتين: "انتشلنا 107 جثث في المجمل منذ بدء عمليات الإنقاذ يوم السبت، ونعتقد أننا بذلك عرفنا مصير الجميع تقريباً، لكن لا يمكننا استبعاد العثور على المزيد من الجثث لأن عدد ركاب القارب كان تقديرياً".

وأضاف: "نبحث في الوقت الحالي عن جثث لأننا نعتقد أنه لا يوجد ناجون آخرون."

وأبحر القارب من الطرف الشمالي للبحيرة وكان يتحرك جنوباً باتجاه موقع على شاطئ أوغندا عندما تعرض لمشاكل وانقلب في ساعة مبكرة من الصباح.