لبنان.. 27 قتيلاً في اشتباكات طرابلس خلال 12 يوماً

توفي شخصان متأثرين بجروح أصيبا بها في الاشتباكات المستمرة منذ 12 يوماً في طرابلس شمال لبنان، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 27 قتيلاً، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر: "ارتفعت حصيلة القتلى في اشتباكات طرابلس إلى26 منذ الخميس 13 مارس، بوفاة رجل بسبب جروح أصيب بها قبل يومين، وآخر مـتأثراً بجروح أصيب بها قبل ثلاثة أيام، في باب التبانة".

وأشار المصدر إلى هدوء نسبي على محاور القتال اليوم، وذلك بعد تواصل أعمال القنص بشكل متقطع في الصباح.

وبين القتلى 19 شخصاً من باب التبانة، بينهم 6 مقاتلين، و7 في جبل محسن بينهم 3 مقاتلين، والعدد المتبقي هو من المدنيين.

ولا تزال المدارس والمحال التجارية مقفلة في المناطق المتوترة في ثاني أكبر مدينة في لبنان، بينما أعيد فتح الطريق الدولي المحاذي المؤدي إلى طرطوس في غرب سوريا.

ومنذ بدء الأزمة في سوريا قبل ثلاث سنوات، تشهد منطقتا باب التبانة وجبل محسن جولات عنف منتظمة على خلفية الأزمة السورية تسببت بمقتل العشرات، وينتشر الجيش بعد كل جولة في كل طرابلس محاولاً ضبط الأمن وإسكات مصادر النار.