أوباما: تهديدات روسيا لجاراتها "مؤشر ضعف"

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، الثلاثاء، إن سلوك روسيا تجاه جاراتها مؤشر ضعف، وذلك بعد سيطرة موسكو على منطقة القرم الأوكرانية.

وصرح أوباما للصحافيين عقب قمة الأمن النووي في لاهاي بأن "روسيا قوة إقليمية تهدد عدداً من جاراتها القريبة، ليس من منطلق القوة بل من منطلق الضعف".

وأضاف أنه فيما تملك بلاده أيضاً نفوذاً على جيرانها فإنها بشكل عام لا تحتاج إلى اجتياحهم للحصول على علاقة تعاون وثيقة معهم.

وتابع أوباما: "إن إقدام روسيا على التدخل العسكري والكشف عن هذه الانتهاكات للقانون الدولي يدل على تراجع النفوذ لا ازدياده".

ورفض أوباما أقوال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الناطقين بالروسية مهددون في القرم وأوكرانيا.

وأوضح الرئيس الأميركي: "لم تكن هناك إثباتات على تهديد الناطقين بالروسية بأي شكل". ويأتي ذلك بعد يوم على انعقاد قمة مجموعة السبع التي استبعدت روسيا من مجموعة الدول الثرية.

وأكد أوباما: "عندما أسمع مقارنات بكوسوفو، حيث تعرض الآلاف للذبح بيد حكومتهم، فإن هذه المقارنات لا معنى لها على الإطلاق".

وتابع: "أعتقد أنه من المهم أن يتوخى الجميع الوضوح، وتجنب توفير أعذار محتملة لتحرك روسي".

وذلك قبل التوجه الى بروكسل لمواصلة جولته في أوروبا والشرق الأوسط.