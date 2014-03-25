أميركا تحذر من امتلاك الصين غواصات نووية نهاية 2014

حذر قائد القوات الأميركية في منطقة آسيا - المحيط الهادي، الأميرال صموئيل لوكلير، الثلاثاء، من أن الصين ستملك للمرة الأولى ترسانة "معتبرة" من الغواصات النووية قبل نهاية العام الجاري.

وقال الأميرال أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي إن "التقدم الذي تحققه الصين على مستوى قدرات سلاح غواصاتها كبير. إنهم يملكون قوة كبيرة ذات قدرة متزايدة".

وتحدث عن الانتشار المتوقع هذا العام للغواصات النووية القاذفة للقنابل من طراز جين، مؤكداً أن بكين باتت تملك "صاروخاً (نووياً) جديداً يفوق مداه 7500 كلم".

وأضاف "هذا سيمنح الصين للمرة الأولى قدرة ردع معتبرة في البحار، على الأرجح قبل نهاية 2014".

وفي أواخر أكتوبر الماضي كشفت وسائل الإعلام الصينية عن صور لأسطول الصين السري جداً من الغواصات النووية.

ولم يكن لدى بكين قبل ذلك سوى صواريخها البالستية العابرة للقارات المثبتة أرضاً، أي القابلة للتدمير قبل استخدامها.

ويرى الأميرال لوكلير أن قوة الغواصات الصينية التي يجري تحديثها "لا تصدق". وقال إنهم "سيملكون في العقد المقبل قوة عصرية من 60 الى 70 غواصة، وهذا كثير لقوة إقليمية".

وفي الوقت الحالي تملك بكين خمس غواصات نووية مهاجمة وأربعاً قاذفة للقنابل و53 غواصة تعمل بالديزل، بحسب خبير الصين في مكتب الإعلام البحري جيسي كاروتكين.

وبين عامي 1995 و2012 وضعت بكين في الخدمة ما معدله 2,9 غواصة سنوياً، بحسب خدمة الأبحاث في الكونغرس الأميركي.