تعليق البحث عن الطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت السلطة الأسترالية للإنقاذ البحري أنه تم اليوم الثلاثاء، تعليق عمليات البحث الجوي والبحري عن الطائرة الماليزية المفقودة التي تحطمت في المحيط الهندي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت السلطة الأسترالية إنها "قيّمت الأخطار وقررت أن الظروف المناخية الحالية ستجعل أي عملية بحث جوي أو بحري خطيرة وستعرض فريق البحث للخطر. لذا، قررت السلطة الأسترالية للإنقاذ البحري تعليق كل عمليات البحث البحري والجوي لليوم الثلاثاء".

وأضافت في بيان أن رياحا عاتية تفوق سرعتها 80 كلم بالساعة تضرب المنطقة مصحوبة بأمطار غزيرة وغيوم كثيفة منخفضة ما بين 60 و150 مترا.

وجاء قرار تعليق عمليات البحث بعد ساعات على تأكيد السلطات الماليزية أن الطائرة التي اختفت سقطت في المحيط الهندي وقتل كل الأشخاص الذين كانوا على متنها.



