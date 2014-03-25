كيري في عمّان للقاء أبومازن الأربعاء

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جنيفر بساكي، أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي وصل مساء الثلاثاء الى روما سيغادرها صباح الأربعاء متوجهاً الى الأردن للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت بساكي إن "كيري سيتوجه الأربعاء الى عمّان للقاء الرئيس عباس في محاولة لتقريب المواقف بين الطرفين المعنيين"، مضيفة أن كيري "سيجري أيضاً مشاورات هاتفية أو عبر الدائرة المغلقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وقبل 10 أيام، اعتبر كيري أن مفاوضات السلام بلغت "منعطفاً"، داعياً الرئيس الفلسطيني الى العمل لتقليص الخلافات مع إسرائيل.

وبعد لقائه عباس في 17 مارس في واشنطن، دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما نظيره الفلسطيني الى القيام بـ"مجازفات" من أجل السلام. وبعد أسبوعين، حض نتنياهو على اتخاذ قرارات "صعبة" في السياق نفسه.

ويتجه الزعماء العرب الذين يعقدون قمتهم السنوية الثلاثاء في الكويت الى إصدار قرار يؤكدون فيه رفض مبدأ يهودية دولة إسرائيل الذي يمكن أن يفشل جهود واشنطن للتوصل الى حل سلمي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، بحسب مشروع قرار مرفوع الى القمة.

من جانبهم، قال مسؤولون فلسطينيون، الثلاثاء، إن القيادة الفلسطينية ستتوجه الى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في حال لم تطلق إسرائيل سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين المتفق عليها لاستئناف مفاوضات السلام.