14 قتيلاً في انهيارات أرضية بواشنطن

قفز عدد القتلى في الانهيار الأرضي المدمر الذي وقع في مطلع الأسبوع بولاية واشنطن الأميركية الى 14 بعد العثور أمس الاثنين على ست جثث أخرى، بينما لا يزال عشرات آخرون في عداد المفقودين.

وأعلن مكتب رئيس الشرطة في مقاطعة سنوهوميش العدد الجديد للضحايا عبر موقع "تويتر" بعد ساعات من إبداء مسؤولين بإدارة الطوارئ شكوكهم في إمكانية العثور على أحياء وسط الأوحال التي اجتاحت عشرات المنازل عندما انهار جانب تل مشبع بمياه المطر قرب أوسو صباح السبت.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما الذي يقوم برحلة الى أوروبا أصدر إعلاناً للطوارئ يأمر الحكومة الأميركية بتقديم مساعدة لتكملة جهود الإغاثة على مستوى الولاية والمستوى المحلي في أعقاب الانهيار الأرضي.

وقال جون بينينغتون، مدير هيئة إدارة الطوارئ في سنوهوميش، إن 49 منزلاً على الأقل أصيبت بأضرار جراء الانهيار الأرضي.

واستؤنف البحث عن الضحايا في وقت مبكر من أمس الاثنين بعدما أجبرت رمال متحركة عمال الإنقاذ على تعليق جهودهم عند حلول ليل الأحد.