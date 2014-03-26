أوباما: العالم أكثر أماناً بتضامن أوروبا وواشنطن

اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما، اليوم الأربعاء، في ختام أعمال قمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن العالم يكون "أكثر أماناً وأكثر عدلاً عندما تكون أوروبا والولايات المتحدة متضامنتين".

وقال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي إن "الولايات المتحدة وأوروبا متحدتان" بشأن الأزمة الأوكرانية و"روسيا منعزلة".

وكان الرئيس أوباما اجتمع، الأربعاء، مع رئيسي مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية في إطار قمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتأكيد التضامن الغربي في خضم الأزمة الأوكرانية ومناقشة الملفات التجارية والتجسس الأميركي.

وتستمر زيارة الرئيس الأميركي أقل من 24 ساعة إلى بروكسل التي اتخذت فيها تدابير أمنية مشددة، على أن يتابع جولته الأوروبية في إيطاليا، حيث سيستقبله البابا فرنسيس.

وبعد يومين على تعليق عضوية روسيا في مجموعة الثماني والتهديد بفرض عقوبات جديدة على موسكو، سيؤكد رئيساً مجلس أوروبا هيرمان فان رومبوي والمفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو عزمهما على ألا يتركا مسألة إلحاق القرم بروسيا تمر من دون فرض عقوبات.

وخلال اجتماعها الاستثنائي في لاهاي، حذرت بلدان مجموعة السبع موسكو من أنها مستعدة إذا ما حصل تصعيد لاتخاذ عقوبات اقتصادية في قطاعات الطاقة والمال ومبيعات الأسلحة والتجارة.

وأعلن رئيس أركان القوات الروسية، فاليري غيراسيموف، أن الأعلام الروسية رفعت فوق كل الوحدات العسكرية في شبه الجزيرة صباح الأربعاء، تأكيداً لاستكمال سيطرة روسيا على القرم.

وسيغتنم أوباما فرصة وجوده في بروكسل ليؤكد عزم الولايات المتحدة على المساهمة في أمن أوروبا. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض مساء الثلاثاء "في قلب أوروبا، ببروكسل، مركز المشروع الأوروبي" ومقر الحلف الأطلسي أيضاً، سيتحدث عن "أهمية أمن أوروبا".