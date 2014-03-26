الأمير سلمان يصل الرياض قادماً من الكويت

وصل الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي أمس إلى الرياض، قادماً من الكويت بعد أن رأس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة في القمة العربية في دورتها العادية الـ25 .

وكان في استقباله في مطار قاعدة الرياض الجوية الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز والأمير فهد بن عبدالله بن مساعد والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز والأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة والأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير بندر بن سلمان بن عبدالعزيز وأصحاب المعالي الوزراء.

كما كان في استقبال ولي العهد أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن حسين بن عبدالله القبيل ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان وكبار قادة وضباط الحرس الوطني والقوات المسلحة وقائد قاعدة الرياض الجوية اللواء طيار ركن فهد بن ضعيان الحرير وعدد من كبار المسؤولين.

وكان ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وصل إلى دولة الكويت أمس لرئاسة وفد المملكة المشارك في مؤتمر القمة العربية في دورته العادية الـ25 نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان في استقباله لدى وصوله المطار الأميري في الكويت ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وضم الوفد الرسمي السعودي المرافق لولي العهد السعودي كلاً من: وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل ورئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص الأمير محمد بن سلمان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة.

منح الائتلاف السوري مقعد سوريا في القمة

وبرزت كلمة ولي العهد السعودي، الأمير سلمان بن عبدالعزيز، حيث قال إنه لابد من تضافر الجهود لتجاوز الصعوبات التي تمر بها الأمة العربية، وشدد في كلمته على أن القضية الفلسطينية في صلب اهتمامات المملكة، مشيراً إلى أن الممارسات الإسرائيلية تقوض كل الجهود للتوصل إلى السلام.

وفي الملف السوري، شدد على أن "النظام السوري نظام جائر يمارس القتل والتنكيل"، وأضاف أن المأزق السوري يتطلب تغيير موازين القوى على الأرض، ودعا إلى منح الائتلاف السوري مقعد سوريا في القمة العربية، مطالباً بمنح الائتلاف الدعم كممثل للشعب السوري.

وقال إن التحديات في سوريا تواجهها "مقاومة مشروعة خدعها المجتمع الدولي وتركها فريسة سائغة لقوى غاشمة حالت دون تحقيق طموحات شعب سوريا".