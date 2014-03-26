الحسناوات ممنوعات من قمة "النووي" في لاهاي

يبدو أن الشقراوات الحسناوات ممنوعات من تقديم الأطعمة في قمة "الأمن النووي" في لاهاي حتى لا يشتتن انتباه الزعماء، فالشركة المسؤولة عن تقديم الطعام والمشروبات في القمة - التي يشارك فيها 53 من زعماء العالم، قررت منع النساء من تقديم الطعام أثناء الاجتماعات الأساسية في القاعة، لكي لا يفقد المجتمعون تركيزهم، إلا أنها سمحت في المقابل للرجال فقط ما فوق الـ25 عاما بنيل هذا "الشرف".

وقال مدير شركة خدمات المطاعم، هانز فان دير لينده، إنه كان يريد إعطاء أفضل صورة ممكنة عن شركته أمام قادة العالم.

وطرحت صحيفة "ألخامين داخبلاد" الألمانية سؤالاً على رئيس شركة تقديم الطعام، الذي أوضح بدوره أنه كان يريد إعطاء أفضل صورة ممكنة عن شركته أمام قادة العالم، شارحاً بالقول "إن كان هناك 20 شاباً يقدمون الطعام، ودخلت 3 شقراوات معهم، هذا الأمر قد يفسد الصورة".

وأضاف "على المسؤولين أن يتصرفوا بأكبر درجة من المسؤولية، ولا يمكن الحفاظ على ذلك من خلال إضافة نساء جميلات على المعادلة".

من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم القمة دافني كيريمانز، أن هناك طلباً تم توجيهه إلى شركة تقديم الطعام بأن يكون هناك تناسق ولا يحدث أي تشتيت خلال المحادثات، وبأن الأمر ترك للشركة لاتخاذ القرارات المناسبة للقيام بتطبيق ذلك.

من جهته، رأى مدير مركز البروتوكول الهولندي، جان بول ويجر، أن "الأمر قد يكون سببه احترام قادة الدول الإسلامية الذين يشاركون في القمة"، مؤكداً أن "لاهاي من الدول التي تتأقلم بسرعة مع رغبة أو نظرة الدول المشاركة في الاجتماعات على أرضها، لتوفير أكبر قدر من الراحة لهم ولاجتماعاتهم في سبيل إنجاحها".

يذكر أن منع النساء من تقديم الطعام للزعماء أثار استياءً عارماً على مواقع التواصل الاجتماعي في هولندا، إذ وصف العديد من الناشطين القرار بالعنصري.

أما على الصعيد السياسي "الجدي"، فقد تعهدت أكثر من 30 دولة خلال القمة النووية في لاهاي - التي انتهت بالأمس الثلاثاء - بتحويل الإرشادات الدولية حول الأمن النووي إلى قوانين وطنية.

وتلزم المبادرة التي طرحتها هولندا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، الدول بفتح إجراءاتها الأمنية أمام تقييم مستقل، وهي خطوة أخرى نحو إيجاد إطار قانوني دولي شامل يهدف إلى منع الإرهابيين من الحصول على مواد نووية.

وأعلنت الدول الثلاث في اليوم الختامي لقمة الأمن النووي أن 35 دولة وقعت على المبادرة، فيما يريد الخبراء مشاركة دولية أوسع.