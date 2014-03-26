العثور على عبوة مشبوهة في سيارة ببروكسل

عثرت الشرطة البلجيكية على عبوة مريبة في حافلة عامة في بروكسل، واستدعت فرقة مكافحة المفرقعات للتحقيق في الواقعة، ويأتي ذلك بينما يبدأ الرئيس الأميركي باراك أوباما زيارة للبلاد يلتقي خلالها بقادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لمناقشة الأزمة في أوكرانيا وغيرها من القضايا الخاصة بالعلاقات عبر الأطلسي.

وعثر على العبوة في شمال بروكسل على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من مقر حلف شمال الأطلسي. ومن المقرر أن يجري أوباما محادثات مع الأمين العام للحلف أندرس فو راسموسن في وقت لاحق.

وقال متحدث باسم شرطة بروكسل "أغلقنا المنطقة المحيطة، وهو الإجراء المتبع في هذه الحالات".