روسيا تسيطر على آخر سفينة عسكرية أوكرانية في القرم

سيطرت القوات الروسية، مساء أمس الثلاثاء، على آخر سفينة عسكرية ترفع علم أوكرانيا في القرم، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية فلاديسلاف سيليزنيف.

ونقل سيلزينيف عن مصادر ميدانية أنه بعد نصف ساعة من بدء الهجوم الذي تخلله دوي انفجارات ناجمة على الأرجح عن قنابل صوتية، قامت السفينة القاطرة "كوفل" بنقل كاسحة الألغام "تشيركاسي" إلى رصيف الحامية الخامسة على ضفة بحيرة دونوزلاف.

ونفى المتحدث وقوع إصابات في صفوف أفراد طاقم كاسحة الألغام.

وكان سيلزينيف أورد في وقت سابق على صفحته على موقع "فيسبوك" أنه عندما صعد المهاجمون على متن كاسحة الألغام تحصن الطاقم داخل السفينة.

ومن جهته أفاد بحار أوكراني على متن السفينة اتصلت به الصحيفة الإلكترونية "أوكرايينسكا برافدا" أن المهاجمين وصلوا على متن زورقين سريعين فيما حلقت مروحيات فوق البحيرة.

وحاولت القوات الروسية التي سيطرت الاثنين على سفينة الإنزال الكبيرة "كونستانتين أولشانسكي" السيطرة كذلك على "تشيركاسي". لكن السفينة أجرت مناورة ماهرة من دون التوقف لتجنب صعود المهاجمين عليها، بحسب البحار أولكسندر غوتنيك.

وكانت السفن الأوكرانية محاصرة في بحيرة دونوزلاف بعد أن قامت البحرية الروسية بإغراق اثنتين من سفنها عمداً في الممر المؤدي إلى البحر الأسود.

وبعد السيطرة بالقوة فجر الاثنين على قاعدة لمشاة البحرية في فيودوسيا، بسط الروس سيطرتهم الكاملة على القرم.