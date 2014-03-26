قصف إسرائيلي يستهدف قاربين متجهين إلى غزة

أصيب فلسطينيان الأربعاء في قصف مدفعي من البحرية الإسرائيلية على قاربين فلسطينيين كانا يهربان السجائر والتبغ من مصر وفي طريقهما لقطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وقال شهود عيان فلسطينيون إن البحرية الإسرائيلية "فتحت فجر اليوم النار وأطلقت قذائف مدفعية باتجاه قاربي تهريب اجتازا الحدود بين مصر وقطاع غزة، مما أدى إلى إصابة رجلين فلسطينيين واحتراق القاربين".

وأضاف الشهود "تم سحب القاربين بعد احتراقهما إلى الشاطئ"، مشيرين إلى أنهما كانا محملين بالسجائر والبضائع المهربة من مصر.

وأكدت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي ذلك، مشيرة إلى أن سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية تضررت بسبب إطلاق نيران من الجانب الفلسطيني.

وقالت المتحدثة إن قوات البحرية الإسرائيلية تعرفت على قاربين فلسطينيين كانا يحاولان الوصول إلى جنوب غزة من المياه الإقليمية المصرية في ما "يشتبه بأنه محاولة تهريب".

وبحسب المتحدثة فإن الجيش دعا القاربين إلى التوقف وقام بإطلاق طلقات تحذيرية ولكن القاربين تجاهلا ذلك.

وأضافت "بعد رفض القاربين الامتثال (للأوامر) قام الجنود بإطلاق النار عليهما وتأكدت إصابتهما وسمع دوي انفجارات".

وقالت المتحدثة إن مسلحين على الشاطئ أطلقوا النار على قوات البحرية، مما ألحق أضراراً بالسفينة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن "الجنود ردوا بفتح النار باتجاه الموقع الإرهابي".

وبموجب الحصار البحري والبري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ 2006 لا يسمح للقوارب بالإبحار سوى على مسافة 11 كيلومتراً من سواحل قطاع غزة، بينما يشكو صيادو السمك من أن ذلك غير كافٍ لتلبية احتياجات أهالي القطاع.