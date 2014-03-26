كيري في الأردن لدعم مباحثات السلام مع إسرائيل

التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، خلال زيارته إلى العاصمة الأردنية عمّان أمس الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتهدف زيارة كيري إلى إبقاء عملية السلام في المسار الصحيح، وسط مخاوف من عدم وفاء إسرائيل بتعهداتها بالإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى الفلسطينيين.

وكان كيري قد قطع زيارته إلى روما للتوجه الى العاصمة الأردنية. وفي هذا السياق قال مصدر فلسطيني لوكالة "فرانس برس" إن كيري الذي رافق أوباما في رحلته إلى أوروبا، طلب من عباس إرسال كبير المفاوضين صائب عريقات إلى روما للتباحث معه، إلا أن عباس رفض ذلك.

وخلال لقائه كيري أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني موقف الأردن الداعم لمفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين استناداً لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام.

وشدد الملك عبدالله على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، وبما يحمي ويصون مصالح الأردن العليا، خصوصاً تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي.

ويقضي كيري الليلة في عمان على أن يتوجه صباح الخميس إلى روما لينضم إلى أوباما في لقاء يجمعه مع البابا فرنسيس.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي أعلنت الثلاثاء، أن كيري سيجري أيضاً مشاورات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقبل 10 أيام، اعتبر كيري أن مفاوضات السلام بلغت "منعطفاً"، داعياً الرئيس الفلسطيني إلى العمل لتقليص الخلافات مع إسرائيل.

وعقب لقائه عباس في 17 مارس في واشنطن، دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما عباس إلى القيام بمجازفات من أجل السلام.