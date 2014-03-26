ليلة شرب صاخبة في هولندا بدلاً من حماية أوباما

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، اليوم الأربعاء، بأن ثلاثة عناصر من الجهاز السري مكلفين بحماية الرئيس الأميركي باراك أوباما في هولندا هذا الأسبوع، أعيدوا إلى الولايات المتحدة وأوقفوا عن العمل بعد ليلة من الشرب حتى الثمالة.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها كانت على علم بالحادثة، إلى أن أحد هؤلاء العناصر "وُجد في حالة سكر شديد في بهو فندق" في امستردام صباح الأحد الماضي، عشية وصول الرئيس الأميركي إلى هولندا للمشاركة في قمة بشأن الأزمة الأوكرانية.

وكان الجهاز السري، (شرطة النخبة المسؤولة عن أمن الرئيس الأميركي)، واجه فضيحة أخرى في أبريل 2012 تورط فيها عناصر من الجهاز إثر معاشرتهم لمومسات خلال زيارة لأوباما إلى كولومبيا.

ولفتت واشنطن بوست إلى أنه في الحالة الراهنة، فإن "السلوك المفترض (للعناصر) ينتهك القواعد الجديدة المتبعة من جانب الجهاز السري" بعد الفضيحة الجنسية في كولومبيا.

وأكد المتحدث باسم الجهاز السري اد دونافن أن الوكالة "أعادت بالفعل ثلاثة موظفين إلى ديارهم من هولندا لأسباب سلوكية" وأنهم تعرضوا لتدبير إداري بتعليق عملهم خلال مدة التحقيق. ولم يعط المتحدث أي تفاصيل إضافية وفق الصحيفة.