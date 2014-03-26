محكمة تركية "تكسر" فرمان أردوغان حول حظر توتير

أمرت محكمة إدارية في أنقرة، اليوم الأربعاء، بوقف قرار الحكومة التركية المثير للجدل بحظر موقع تويتر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية.

وكانت هيئة الاتصالات التركية حجبت الخميس الماضي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بناء على قرار من رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، بعد أن نشر الموقع تسجيلات توحي بأنه متورط في قضايا فساد، قبل الانتخابات البلدية في 30 مارس.

واعتبرت المحكمة في حكمها أن الإجراء "مخالف لمبادئ دولة القانون"، حسبما نقلته شبكة "سي إن إن تورك".

وكانت كتلة المعارضة النيابية والعديد من المنظمات غير الحكومية تقدمت بشكوى أمام القضاء بعد صدور القرار.

وبوسع هيئة الاتصالات التركية استئناف الحكم، لكن عليها أن ترفع الحظر بانتظار قرار الاستئناف.

وقام العديد من مستخدمي الإنترنت في تركيا بالالتفاف على قرار حجب تويتر الذي أثار موجة من الاستنكارات نددت "بالرقابة" وباستغلال السلطة من قبل الحكومة الإسلامية المحافظة التي تتولى الحكم منذ 2002.

وتراجع نفوذ أردوغان منذ أواسط ديسمبر إثر فضيحة فساد كبيرة طالت مقربين منه. ويتهم أردوغان حلفاءه السابقين في جمعية الداعية فتح الله كولن بالوقوف وراء ذلك.