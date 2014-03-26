هيغل يتهم روسيا بتعزيز قواتها على حدود أوكرانيا

اتهم وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، الأربعاء، روسيا بمواصلة تعزيز قواتها على طول الحدود مع أوكرانيا، مذكراً موسكو بالتزامها عدم تخطي الحدود.

وأعلن هيغل في مؤتمر صحافي عقده في واشنطن أنه أبلغ الخميس الماضي نظيره الروسي سيرغي شويغو بأن الأميركيين ينتظرون من الروس أن يلتزموا بكلامهم إلا أن الحقيقة تؤكد أنهم يواصلون تعزيز قواتهم.

وأفادت تقارير إعلامية بأن حشوداً عسكرية روسية على حدود أوكرانيا قد يكون هدفها أجزاء في جمهورية مولدافيا.

وتحدثت تلك التقارير عن أن تحركات القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا قد لا يكون هدفها أوكرانيا وإنما الوصول إلى أحد أقاليم مولدوفيا ليكون الهدف التالي بعد القرم.

وكان حلف شمال الأطلسي قال إن حشوداً عسكرية روسية ضخمة وصلت الى الحدود الأوكرانية، فيما أعربت الحكومة الأوكرانية عن خشيتها من اندلاع حرب روسية أوكرانية.