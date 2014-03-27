صيني يبكي على الهواء بعد إعلان تحطم "الماليزية"

تناقلت وسائل الإعلام مقطع فيديو لمراسل قناة المحطة الفضائية الصينية الـCCTV، والذي بدا في حالة عاطفية لاإرادية، إذ لم يتمالك نفسه بعد إعلان تحطم الطائرة الماليزية التي فقدت في الثامن من مارس الجاري.

المقطع أظهر مراسل القناة وقد غلبه البكاء على الهواء مباشرة بعد سماعه نبأ تحطم الطائرة ووفاة كل من كان على متنها.

وكان مسؤولون في تايوان أعلنوا أن قمراً اصطناعياً أظهر صوراً لأكثر من 300 قطعة حطام في منطقة البحث في جنوب المحيط الهندي.

وعلقت عمليات البحث الدولية عن حطام للمرة الثانية هذا الاسبوع بسبب تدهور الاحوال الجوية، حيث عادت جميع الطائرات الى مدينة بيرث الاسترالية بحسب ما أعلنت السلطات هناك.

هذا وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI انه سينتهي في غضون يوم أو يومين كأبعد تقدير من تحليل جهاز محاكاة الطيران الخاص بقائد الرحلة بعد أن طلبت ماليزيا من الـFBI تحليل مجموعة البطاقات الإلكترونية التي تم محوها الشهر الماضي من جهاز محاكاة الطيران الذي صُودر في منزل قائد الطائرة.

وأعلنت ماليزيا أن صوراً جديدة التقطتها أقمار صناعية كشفت أكثر من 100 جسم في جنوب المحيط الهندي قد تكون من حطام الطائرة الماليزية المفقودة.