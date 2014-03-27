الـFBI: قريبا ينتهي تحليل جهاز محاكاة طيار الماليزية

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي"، جيمس كومي، أمس الأربعاء، أن خبراء المكتب سينتهون من تحليل جهاز محاكاة الطيران الخاص بقائد الرحلة "إم إتش 370" الماليزية المنكوبة، في غضون يوم أو يومين.

وأوضح كومي أثناء جلسة استماع في الكونغرس الأميركي: "لقد قدمنا كل المساعدة التي كان بإمكاننا تقديمها، وطلبوا الاستعانة بخبراتنا التقنية التي تتضمن تحليل بعض المعدات المعلوماتية التي أعطونا إياها".

وأوضح أن "فرقي تعمل 24 ساعة على 24 في محاولة لتحليلها. لا يمكنني الكلام أكثر في العلن، لكني أعتقد أن هذا العمل سينتهي قريباً، في غضون يوم أو يومين".

ولم يعطِ كومي تفاصيل عن التجهيزات المعلوماتية التي سلمتها السلطات الماليزية لـ"إف بي آي".

لكن مسؤولاً أميركياً أكد لوكالة "فرانس برس" في 19 مارس الحالي أن الحكومة الماليزية طلبت من "إف بي آي" تحليل مجموعة البطاقات الإلكترونية التي تم محوها الشهر الماضي من جهاز محاكاة الطيران الذي صُودر من منزل قائد طائرة البوينغ 777 ظاهري أحمد شاه.

كما لم يعلن رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي عمّا إذا كانت نتائج التحليل الأميركي ستعلن أم لا.