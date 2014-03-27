مقتل ضابط يمني بعبوة ناسفة في عدن

قتل ضابط في الجيش اليمني، مساء أمس الأربعاء، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته من قبل مسلحين مجهولين في عدن (جنوب اليمن)، على ما أفاد مصدر أمني لوكالة "فرانس برس".

وذكر المصدر أن مسلحين مجهولين زرعوا عبوة ناسفة في سيارة النقيب سند صالح، انفجرت عند مروره بالشارع العام بحي القاهرة، مما أدى إلى إصابته بجروح لكنه فارق الحياة في المستشفى.

وأوضح المصدر أن مكان وقوع الانفجار يبعد حوالي 400 متر من مركز شرطة حي القاهرة في عدن.

ويشهد اليمن موجة عنف واسعة. وتستهدف أعمال العنف بشكل خاص ضباطا في الشرطة والجيش، وغالبا ما تنسبها السلطات إلى القاعدة أو جماعة الحوثي.