ملثمان يقتلان عنصراً في الجيش شمالي لبنان

قتل عنصر في الجيش اللبناني صباح اليوم الخميس برصاص مسلحين مجهولين في مدينة طرابلس في شمال لبنان، بحسب ما أورد بيان للجيش.

وجاء في البيان الصادر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه أنه "حوالي الساعة 6.15 (4.15 ت غ) من صباح اليوم، أقدم شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية في محلة البولفار - طرابلس، على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه المؤهل فادي جبيلي من عناصر الجيش اللبناني أثناء توجهه إلى مركز عمله، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة ما لبث أن استشهد متأثرا بها".

والمؤهل سني من سكان منطقة باب الرمل في طرابلس التي تشهد منذ أسبوعين معارك بين سنة وعلويين على خلفية النزاع السوري تسببت بمقتل ثلاثين شخصاً.

يأتي هذا بعد أن قتل مسلحان بالأمس مواطناً علوياً في أحد شوارع طرابلس بالطريقة نفسها، إذ مرا بالقرب منه على دراجة نارية أثناء وجوده في سيارته وأطلقا عليه النار.

وتسبب ذلك بفقدان الرجل السيطرة على السيارة التي ارتطمت بعربة خضار وتسببت بمقتل امرأة.

يذكر أنه منذ بدء الأزمة السورية قبل ثلاث سنوات، شهدت طرابلس سلسلة من جولات العنف بين منطقتي باب التبانة ذات الغالبية السنية المتعاطفة مع المعارضة السورية وجبل محسن ذات الغالبية العلوية المؤيدة لنظام الرئيس بشار الأسد، تسببت بمقتل العشرات.

ولا يمكن التنبؤ باندلاع دورة العنف التي يحاول الجيش اللبناني في كل مرة ضبطها، من دون أن يتم التوصل إلى حلول جذرية.

تتزامن تلك الأحداث مع عقد الحكومة اللبنانية الجديدة اليوم الخميس أولى جلساتها بعد نيلها ثقة مجلس النواب وعلى جدول أعمالها "وضع خطة أمنية صارمة" لطرابلس، بحسب ما ذكرت مصادر حكومية. وتضم الحكومة ممثلين عن غالبية الأطراف اللبنانيين الذين يؤكدون عدم وجود أي تغطية سياسية للعنف في المدينة.