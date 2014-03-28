إسرائيل ترفض تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى

أبلغت إسرائيل السلطة الفلسطينية رسمياً اليوم الجمعة، بعدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى والتي تضم 26 أسيراً، في موعدها المقرر له غداً السبت.

وصرح نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب أن إسرائيل أبلغت الفلسطينيين عن طريق الأميركيين رفضها الالتزام بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المقرر غدا.

وقال الرجوب إن "الحكومة الإسرائيلية أبلغتنا من خلال الوسيط الأميركي وراعي عملية السلام أنها لن تلتزم بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المقرر غدا التاسع والعشرين من مارس، معتبرا ذلك "صفعة إسرائيلية قوية للإدارة الأميركية وجهودها".

وكانت إسرائيل وافقت في وقت سابق، من أجل استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني على إطلاق سراح 104 أسرى من قدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو.

وأفرجت إسرائيل بالفعل عن 78 أسيراً على 3 دفعات، فيما تشمل الدفعة الرابعة 26 أسيراً، من بينهم أسرى من فلسطينيي عام 1948.