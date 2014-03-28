العراق.. مسلحون يقتلون إعلاميا مرشحا للانتخابات

اغتال مسلحون مجهولون، الخميس، إعلامياً مرشحاً للانتخابات البرلمانية في مدينة الموصل شمال العراق. وقال غالب الطائي العقيد في الشرطة العراقية إن "مسلحين مجهولين قتلوا الإعلامي والمرشح للانتخابات البرلمانية واثق الغضنفري بإطلاق نار داخل مجمع تجاري في الحي الزراعي (شمالي الموصل)".

وأوضح الطائي أن الضحية "كان بانتظار أحد الأشخاص لحضور مجلس عزاء، لكن 3 مسلحين ترجلوا من سيارتهم وأطلقوا النار عليه لدى تواجده في حدائق المجمع".

ويعد واثق الغضنفري من الباحثين في تراث الموصل، ولديه برنامج أسبوعي يقدم عبر شاشات محلية في الموصل يتحدث خلالها عن تاريخ وتراث المدينة.

وتعتبر مدينة الموصل (402 كم شمال العاصمة بغداد) من أخطر مدن العراق من حيث ممارسة العمل الصحافي فيها، حيث قتل منذ الاجتياح الأميركي للعراق في العام 2003 ما يقارب 51 صحافياً بعمليات مسلحة.

