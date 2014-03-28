طالبان تهاجم مبنى يسكنه أجانب في كابول

فجّر متمردون سيارة محشوة بالمتفجرات أمام مبنى يقيم فيه أجانب في العاصمة الأفغانية كابول، ثم أطلقوا النار عليه، كما أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الجمعة.

وسارعت حركة طالبان إلى إعلان مسؤوليتها عن هذا الهجوم، الذي وقع بعد أسبوع على هجوم شنته طالبان على فندق سيرينا، وأسفر عن سقوط 9 قتلى، بينهم 4 من الأجانب.

وقال محمد ظاهر، قائد شرطة العاصمة الأفغانية كابول، إن ثلاثة أميركيين وماليزياً ومواطناً من بيرو وإفريقياً لم تعرف جنسيته، محاصرون داخل دار للضيافة في كابول تتعرض لهجوم مُسلحين من حركة طالبان.

وأكد شاهد أن أكثر من عشرة أشخاص يبدو أنهم أجانب يجري إجلاؤهم من المبنى. وقالت الشرطة إن مجموعة من متمردي طالبان اقتحمت دار الضيافة الذي يرتاده الأجانب في منطقة سكنية راقية بكابول.



واندلعت معركة بالأسلحة، واستُدعيت قوافل عسكرية لتأمين المنطقة.



ورُفعت حالة التأهب في العاصمة الأفغانية في ظل حالة توتر قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى الأسبوع القادم والتي تعهدت طالبان بتعطيلها.