مقتل عنصر أمني في شمال لبنان برصاص مجهولين

أطلق مسلحون مجهولون النار، صباح اليوم الجمعة، على عنصر من قوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس في شمال لبنان، ما تسبب بمقتله وهو الاغتيال الخامس بالرصاص منذ فبراير.

وأفاد مصدر أمني أن "مسلحين اثنين على دراجة نارية أقدما على إطلاق النار من رشاشين حربيين على سيارة من نوع رانج روفر يقودها العنصر في قوى الأمن الداخلي بطرس البياع، أثناء مروره في منطقة القبة في طرابلس، ما تسبب بمقتله".

وأوضح أن المسلحين أطلقا 18 رصاصة على السيارة، وأن السيارة سقطت بعد مقتل سائقها في مجرى نهر أبو علي المحاذي للطريق، وحضرت قوة من الجيش إلى المكان وانتشلت الجثة.

والبياع مواطن مسيحي ثلاثيني كان في طريقه من منطقة زغرتا (شمالاً) نحو طرابلس.

وقتل أمس الخميس عنصر في الجيش اللبناني برصاص مسلحين اثنين على دراجة نارية في منطقة أخرى من طرابلس. وضحية الأمس سني من سكان منطقة باب الرمل في طرابلس.

وتشهد طرابلس موجة عنف جديدة اندلعت منذ 13 مارس، وأسفرت عن مقتل 30 شخصاً.

وبدأت جولة الاشتباكات بين منطقتي باب التبانة ذات الغالبية السنية وجبل محسن ذات الغالبية العلوية هذه المرة إثر قيام مسلحين ملثمين اثنين على دراجة نارية بإطلاق النار في أحد شوارع طرابلس على مواطن سني ما تسبب بمقتله.

والأربعاء الماضي، قتل مسلحان بالطريقة نفسها موظفاً علوياً في المجلس البلدي في طرابلس.

وفي فبراير، اغتال مسلحون على دراجة نارية مسؤولاً عسكرياً في الحزب العربي الديمقراطي، أبرز ممثل للعلويين في لبنان، في منطقة الميناء في طرابلس.

ومنذ بدء الأزمة السورية قبل ثلاث سنوات، شهدت طرابلس سلسلة من جولات العنف بين باب التبانة المتعاطفة مع المعارضة السورية وجبل محسن المؤيد لنظام الرئيس بشار الأسد تسببت بمقتل العشرات.

وكلف مجلس الوزراء، أمس الخميس، الجيش والقوى الأمنية "تنفيذ خطة لضبط الوضع الأمني ومنع الظهور المسلح واستعمال السلاح بكافة أشكاله ومصادرة مخازن السلاح في طرابلس وأحيائها وجبل محسن"، بحسب ما جاء في بيان رسمي.

كما طلبت الحكومة "تنفيذ الإجراءات كافة لتوقيف المطلوبين".