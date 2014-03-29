6 قتلى وجرحى في تفجير انتحاري استهدف الجيش اللبناني

سقط 6 قتلى وجرحى في تفجير انتحاري لسيارة مفخخة استهدف، اليوم السبت، حاجزا للجيش اللبناني في شرق البلاد.

وفجّر انتحاري السيارة التي كان يقودها في حاجز بمنطقة جرود عرسال، بالقرب من الحدود السورية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الهجوم الانتحاري الذي استهدف نقطة متقدمة للجيش باتجاه الحدود السورية، جاء في منطقة عقبة الجرد في خراج بلدة عرسال، وهي النقطة التي تم عبرها تحرير راهبات بلدة معلولا السورية.

وتعرض لبنان إلى سلسلة من التفجيرات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله ومنشآت إيرانية.

وتتصل الهجمات المذكورة بتدخل قوات حزب الله في الحرب السورية إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة.