أعضاء مفوضية انتخابات العراق يتراجعون عن الاستقالة

تراجع أعضاء المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، عن استقالتهم الجماعية التي هدّدوا بها احتجاجاً على تدخل سياسي قبل أقل من شهر على الانتخابات البرلمانية.

وكان أعضاء مجلس المفوضية قدموا استقالتهم الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تعقيد المشهد الانتخابي الذي تخيّم عليه بالفعل أعمال عنف في أنحاء البلاد.

وقالت المفوضية في بيان عقب زيارة قام بها مبعوث الأمم المتحدة للعراق، نيكولاي ميلادينوف، إن مجلس المفوضية "قرر سحب الاستقالة والعودة لممارسة مهامه بكل ثقة واقتدار".

وكانت المفوضية قالت إنها وجدت نفسها محاصرة بين قرارات متضاربة من البرلمان والهيئة القضائية فيما يتعلق باستبعاد مرشحين بأعينهم من الانتخابات المقررة في 30 أبريل.

وقال أعضاء المفوضية إن النزاع ناجم عن التفسيرات المتباينة لقانون الانتخابات الذي يتضمن فقرة تقضي بحرمان أي مرشح سيئ السمعة من المشاركة في الانتخابات.

ويواجه رئيس الوزراء نوري المالكي اتهاماً من منتقديه باستغلال القانون للتخلص من منافسيه السياسيين لتمهيد الطريق أمامه للفوز بفترة ولاية ثالثة.

وكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق ميلادينوف على موقع تويتر: "أرحب بقرار أعضاء مفوضية الانتخابات التراجع عن الاستقالة حتى يتسنى إجراء الانتخابات البرلمانية في 30 أبريل".