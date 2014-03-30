كوريا الشمالية: لا نستبعد إجراء تجربة نووية جديدة

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أنها "لا تستبعد إجراء تجربة نووية رابعة"؛ رداً على التهديدات التي تشكلها المناورات المشتركة بين جارتها الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "لا نستبعد شكلاً جديداً من تجربة نووية تهدف إلى تعزيز سلاحنا للردع النووي".

وتحتجّ كوريا الشمالية أيضاً على إدانتها في الأمم المتحدة في نهاية الأسبوع،

وقالت خارجيتها "من غير المقبول أن يدين مجلس الأمن الدولي تجاربنا الدفاعية لإطلاق الصواريخ، ويتجاهل في الوقت نفسه تدريبات الحرب النووية التي تقوم بها الولايات المتحدة وأدت إلى تحركاتنا".

وأضافت أن إطلاق صواريخ بالستية متوسطة المدى الذي قامت به بيونغ يانغ هذا الأسبوع ودانته الأمم المتحدة يندرج في إطار تدريبات "للدفاع الذاتي"، في مواجهة المناورات السنوية المشتركة التي تقوم بها سيول وواشنطن منذ أكثر من شهر.

وتابعت: إنه "إذا كانت الولايات المتحدة ترى في ذلك من جديد (أعمالاً استفزازية)، فقد أعددنا إجراءات أخرى لا يتصورها أعداؤنا".

وكان مجلس الأمن الدولي دان الخميس إطلاق كوريا الشمالية صاروخين صباح الأربعاء، من دون أن يتخذ أي إجراءات ضدها.

وأجرت بيونغ يانغ حتى الآن ثلاث تجارب نووية في أكتوبر 2006 ومايو 2009 وفبراير 2013.