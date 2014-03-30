5 أسباب تجعل انتخابات تركيا المحلية "استثنائية"

تنطلق اليوم الانتخابات المحلية في تركيا، وسط أجواء سياسية وشعبية متوترة تشهدها البلاد، نتيجة قضايا الفساد التي اتهمت بها الحكومة، وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي.

الانتخابات ستكون اختباراً لتحديد مدى الرضا الشعبي عن أردوغان وحزبه.. ما الأسباب التي تجعل الانتخابات المحلية استثنائية هذا العام؟



انتخابات تركيا المحلية استثنائية هذه المرة، على الأقل بالنسبة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وحزبه.

الانتخابات المحلية، لا تكتسب عادة هذه الأهمية، ولكن خمسة أسباب رئيسية، تجعل منها حدثاً مفصلياً في الساحة السياسية التركية، والإقليمية.

السبب الأول، كون الانتخابات تعقد في ظل قرار إغلاق موقعي التواصل الاجتماعي تويتر ويوتيوب، إضافة إلى حال مرتبك وتخوف من الصحافة التركية في طريقة التعاطي معها.

أما السبب الثاني، فيتمثل في كون المشهد السياسي التركي الذي يسبق الانتخابات، كان عنوانه الرئيس قضية الفساد التي تورط فيها أردوغان بتسجيلات نسبت إليه، ما يجعل الانتخابات المحلية اختباراً لقبوله وشعبيته, ولو كان اسم أردوغان غير موجود على أي ورقة انتخابات، ولكنه شارك في الحملة الانتخابية لحزبه وكأنه سباقه الرئاسي.

السبب الثالث، يكون في الحسابات الرياضية خلف الانتخابات، حيث في هذه الجولة لن يكون الفوز كافياً لأردوغان، فبحسب استطلاعات الرأي والمراقبين، من المتوقع أن يفوز حزب العدالة والتنمية، ولكن نسبة التأييد ستحدد حقيقة الفوز، حيث إن تحقيق أقل من 40% من الأصوات سيؤثر سلباً على تماسك الحزب، ويرسل رسالة واضحة على خسارة شعبيته في الشارع، بعد أن حقق 49% عام 2011.

السبب الرابع، أن إسطنبول ستكون اللعبة الأساسية، حيث يقول المراقبون إنها تمثل رمزية هامة لحزب أردوغان، الذي قال في أحد خطاباته إن الفائز بإسطنبول هو الفائز بتركيا. ولكن حزب أردوغان لن ينافس وحيداً على المدينة التي تولاها يوماً ما، ولكن مصطفى ساريغول، أمل معارضي أردوغان، ينافس على حكم المدينة.

أما السبب الخامس والأبرز، في تصريحات أردوغان نفسه، والذي قال إنه سيعتزل الحياة السياسية إذا لم يفز حزبه بالمركز الأول.

وإن كان فوز حزب أردوغان أمراً وارداً، فإن هذه الانتخابات ستمثل بداية لتحد أكثر صرامة له في الانتخابات القادمة، وتختبر شعبيته التي أسرت الشعب التركي لسنوات، قبل أن تنكشف قضايا الفساد، وقمع الحريات.