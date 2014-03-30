7 قتلى وانهيارات بجسر الحوز في الرمادي

وقع هجوم انتحاري في الرمادي بالعراق، الأحد، تسبب في وقوع 7 قتلى وخسائر كبيرة، حسب مصادر أمنية وطبية.

وأفاد مراسل "العربية" أن التفجير وقع في منتصف جسر الحوز، مما أدى لانهيار أجزاء منه، وتم التفجير بسيارة مفخخة يقودها انتحاري.

وأكد المراسل أن هناك الكثير من الجرحى نقلوا إلى مستشفى الفلوجة، وأن التفجير أدى إلى قطع الطرقات في المنطقة، حيث يصل جسر الحوز منطقة الرمادي بالمناطق الجنوبية، وله أهمية كبيرة.

وذكرت مصادر طبية وعراقية، الأحد، أنه تم قتل 7 جنود برصاص أطلقه مسلحون مساء أمس، السبت، على حاجز تفتيش للجيش جنوب مدينة الموصل شمال بغداد.

وقال ضابط في الشرطة برتبة رائد إن "سبعة جنود قتلوا في هجوم مسلح استهدف في ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت حاجز تفتيش للجيش عند قرية الجحش". الواقعة في ناحية حمام العليل إلى الجنوب من مدينة الموصل.

وأكد حصيلة الضحايا مصدر في مستشفى الموصل كبرى مدن محافظة نينوى التي تعد من المناطق الأكثر توترا في البلاد وتشهد أعمال عنف يومية.