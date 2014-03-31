آلاف السكان بالقدس الشرقية محرومون من إمدادات المياه

حُرم آلاف الفلسطينيين في بعض أحياء القدس الشرقية من المياه على مدار الشهر الماضي، وذكر سكان مخيم شعفاط للاجئين ومناطق رأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام أن المياه الجارية انقطعت تماماً في ثلث المنازل، كما ضعفت إمدادات الماء في المساكن الأخرى.

وعندما بنت إسرائيل جدارها الأمني حول الضفة الغربية أصبح مخيم شعفاط منفصلاً جغرافياً عن القدس لكنه مازال يتبع بلدية المدينة إدارياً، ويجسّد الوضع في المخيم تفرقة السلطات الإسرائيلية في المعاملة بين سكان الأحياء اليهودية وأهالي المناطق العربية على نحو يفرض أسلوب الأمر الواقع في تقسيم القدس.

ويدفع سكان المخيم ضرائب للبلدية ويتمتعون في المقابل ببعض المزايا مثل الرعاية الصحية والتأمين، لكنهم لا يحصلون على كثير من الخدمات الأساسية مثل جمع النفايات والصرف الصحي.

وذكر حسن علي، أحد سكان مخيم شعفاط، أن انقطاع المياه زاد من تفاقم مشاكلهم، حيث إن الماء يشترونه من شاحنات مزوّدة بصهاريج لنقل المياه، مع دفع ثمنه الباهظ نسبة للوضع الاجتماعي الذي يعيشه اللاجئون.

وتغيب على نحو كامل تقريباً خدمات التعليم والأمن والتخطيط لعمراني عن القدس التي باتت خلف الجدار الأمني بعد بنائه، وتشير تقديرات جماعات حقوقية إلى أن زهاء 100 فلسطيني يحملون أوراق هوية صادرة من القدس يعيشون حالياً خلف الجدار.

ورفع ممثلون لسكان المنطقة بالتعاون مع الجمعية الإسرائيلية للحقوق المدنية الأسبوع الماضي دعوى أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بخصوص مشكلة المياه، وذكر رونيت سيلا من الجمعية الإسرائيلية للحقوق المدنية أن من المقرر عقد أولى جلسات نظر القضية يوم الأربعاء الثاني من أبريل.

وقال سيلا: "نحن نطالب بأمرين: أولهما استئناف توصيل المياه إلى كل أنحاء المنطقة، وثانيا بأن تنظر السلطات في الأمر وتنشئ بنية أساسية جديدة للمياه".

وأضاف: "سمعنا من شركة المياه أن البنية الأساسية لا تكفي لتلبية احتياجات السكان هناك. عدد السكان يزيد لذلك نطالب السلطات بزيادة البنية الأساسية للمياه ليحصل جميع السكان على مياه جارية في منازلهم".

وذكرت الأمم المتحدة في تقرير في مايو 2013 أن نحو 77% من العائلات غير اليهودية في القدس تعيش تحت خط الفقر مقابل 25% من العائلات اليهودية.