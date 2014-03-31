أردوغان يعلن فوزه ويهدد خصومه: "ستدفعون الثمن"

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، فوزه في الانتخابات المحلية التي أجريت أمس الأحد وتحولت إلى استفتاء على حكمه، مضيفاً أنه "سيدخل عرين" الأعداء الذين اتهموه بالفساد وسربوا أسرار الدولة وتوعدهم بأنهم "سيدفعون الثمن".

وأعلن التلفزيون التركي أنه بعد فرز نحو 98% من الأصوات صباح اليوم الاثنين حصل حزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا منذ عام 2002 على 45.6% من الأصوات، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 28% فقط.

وألقى أردوغان، الذي يواجه أكبر تحد لحكمه المستمر منذ 12 عاما، خطاب الفوز من إحدى شرفات مقر حزب العدالة والتنمية أمام آلاف من أنصاره بعد حملة انتخابية مريرة وصف خلالها معارضيه بـ"الخونة"، وقال إنهم شكلوا "تحالفا للشر".

وأشار أردوغان في خطابة إلى خلافه مع الداعية فتح الله كولن الذي يقيم حالياً في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة، قائلاً: "لن نستسلم أبدا لبنسلفانيا وذيولها في تركيا"، مضيفاً: "من الغد قد يفر البعض. فر بعضهم بالفعل. أنا شخصيا رفعت دعاوى قضائية على بعضهم".

وتابع أردوغان في خطاب الفوز: "سندخل عرينهم.. سيدفعون الثمن وستتم مساءلتهم".

وفي سياق متصل، أعلن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، اليوم الاثنين، أنه سيطعن على نتائج الانتخابات المحلية في العاصمة أنقرة التي هزمه فيها بفارق ضئيل حزب العدالة والتنمية.

وأظهرت النتائج الأولية التي أذاعها التلفزيون التركي فوز حزب العدالة والتنمية في أنقرة بأصوات بلغت نسبتها 44.8% مقابل 43.9% للحزب المعارض.

وكانت حشود غاضبة قد تجمعت الليلة الماضية في مقر حزب الشعب الجمهوري وتحدثت عن حدوث تزوير حين لم يتمكن حزبهم من الفوز في أنقرة التي شهدت أشد منافسة بين الحزبين.