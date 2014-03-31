إسرائيل تفتح تحقيقا جديدا بمقتل قاض أردني بيد جنودها

سيفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقاً جديداً في مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر برصاص جنودها في 10 مارس الماضي على معبر اللنبي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، على ما أعلنت متحدثة باسم الجيش اليوم الاثنين.

وصرحت المتحدثة لوكالة "فرانس برس" بأن "مكتب مدعي الجيش الإسرائيلي قرر فتح تحقيق جديد حول هذا الحادث".

وأوضح الجيش في بيان أن "تحقيقاً جرى مباشرة بعد الحادث على شكل استجوابات للشهود، لكن عملاً بأوامر القيادة السياسية قررت القيادة العسكرية للمنطقة الوسطى فتح تحقيق جديد". كما أكد الجيش أن التحقيق الجديد سيتم بالتعاون مع السلطات الأردنية.

وأثار مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر (38 عاماً)، الفلسطيني الأصل، على معبر اللنبي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن احتجاجات شديدة في عمّان.

وأكد حينها الجيش الإسرائيلي أن القاضي هاجم الجنود وحاول الاستيلاء على سلاح جندي. لكن عائلته وشهود عيان ومنظمات حقوقية فلسطينية أكدت أنه قتل في أثناء مشادة مع الجنود الإسرائيليين.

وتتحدر عائلة زعيتر من نابلس في الضفة الغربية، وكان يحمل الجنسية الأردنية ويعمل كقاضٍ في إحدى محاكم عمّان.