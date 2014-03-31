46 مترشحاً لخلافة يانوكوفيتش في رئاسة أوكرانيا

أعلنت اللجنة الانتخابية المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 15 مايو في أوكرانيا، اليوم الاثنين، أنها سجلت 46 ترشيحا، بينهم طلبا الملياردير بترو بوروشنكو الذي يتصدر استطلاعات الرأي ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو.

واللائحة التي نشرت بعد إغلاق باب الترشيحات، مساء الأحد، تضم عددا كبيرا من المرشحين غير المعروفين مثل أحد زعماء الطائفة اليهودية فاديم رابينوفيتش وممثل "الحزب الأوكراني للإنترنت" دارك فادور الذي شارك في تظاهرات ساحة الميدان في كييف.

ويفترض أن يتم اختصار هذه اللائحة بعد دراسة ملفات المرشحين التي ستستمر حتى 4 أبريل.

وشهدت الحملة تسارعا الخميس مع ترشيح تيموشنكو التي تبدو مصممة على الثأر بعدما تقدم عليها الرئيس المقال فيكتور يانوكوفيتش في انتخابات 2010.

والجمعة أعلن بترو بوروشنكو، الذي يعتبر الأوفر حظا في استطلاعات الرأي وتشمل إمبراطوريته المالية مصانع شوكولاتة وصولا إلى الإعلام، والذي ساند حركة الاحتجاج علنا، ترشحه. ونال بوروشنكو السبت دعم بطل الملاكمة السابق فيتالي كليتشكو.

أما "حزب المناطق" برئاسة الرئيس المقال فيكتور يانوكوفيتش الذي تراجعت شعبيته كثيرا في استطلاعات الرأي، فرشح ميخايلو دوبكين حاكم منطقة خاركيف (شرق) الناطقة بالروسية سابقا، لكن العديد من ممثليه انضموا إلى السباق بدون دعم رسمي من الحزب مثل نائب رئيس الوزراء السابق يوري بويكو.

وبالنسبة إلى القوميين الموالين لأوروبا، يدعم حزب "سفوبودا" ترشيح زعيمه اوليغ تيانيبوك، فيما تدعم مجموعة "برافي سيكتور" الراديكالية ترشيح ديميترو ياروش.