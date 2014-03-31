تباين أميركي روسي حول أوكرانيا.. وسيستمر التفاوض

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مساء الأحد في ختام اجتماع مع نظيره الأميركي، جون كيري، في باريس أن المواقف بين البلدين بشأن الأزمة في أوكرانيا لا تزال "متباينة"، إلا أنهما اتفقا على مواصلة التفاوض للتوصل لـ "حل دبلوماسي".

وشدد لافروف على أهمية الفيدرالية كحل للأزمة في أوكرانيا، معتبراً أن الفيدرالية عنصر بالغ الأهمية في الإصلاحات الدستورية المفترض إجراؤها في أوكرانيا.

من جهته دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري روسيا إلى سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا، مشدداً على أن المفاوضات حول مستقبل أوكرانيا يجب أن تشارك فيها كييف.

وقال كيري في ختام اجتماع في باريس مع نظيره الروسي سيرغي لافروف "لن نقبل المضي قدماً في مسار لا تكون فيه السلطة الشرعية في أوكرانيا حاضرة على الطاولة، هذا المبدأ واضح، لا قرارات بشأن أوكرانيا من دون مشاركة أوكرانيا".

وأضاف أن "أي تقدم حقيقي في أوكرانيا يجب أن يشمل انسحاباً للقوة الروسية الكبيرة جداً المحتشدة حالياً على طول الحدود مع أوكرانيا".