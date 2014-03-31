تركيا تستخدم تقنية لكشف هوية متخطي حظر تويتر ويوتيوب

كشف تقرير لإحدى الشركات المتخصصة في أمن الشبكات عن قدرة الحكومة التركية على التعرف على المستخدمين، الذين يحاولون اختراق الحظر المفروض على موقعي "تويتر" أو "يوتيوب".

وتستخدم الحكومة التركية تقنية للتعرف على المعرف الرقمي، IP، لأجهزة المستخدمين الأتراك الذين يحاولون كسر الحظر على "تويتر" و"يوتيوب" عبر استخدام خدمات "نظام أسماء النطاقات" DNS البديلة للتي يوفرها مزود خدمة الإنترنت لديهم.

وأوضحت شركةBGPMON أن الحكومة التركية، بمساعدة شركة الاتصالات التركية Turk Telekom، قاموا بتحويل حركة المرور للمواقع المحظورة، باستخدام خدمات DNS البديلة، إلى خوادم تابعة لهم.

وأشارت الشركة إلى أن العملية التي قامت بها شركة الاتصالات التركية أشبه بالسيطرة على المعرفات الرقمية لخدمات DNS البديلة، وهي العملية التي شملت مجموعة كبيرة من أشهر تلك الخدمات، مثل خدمة Public DNS التي توفرها شركة "غوغل".

وقالت شركة BGPMON، عبر مدونتها الرسمية، إنها لم تلاحظ استخداماً واسعاً لمثل تلك التقنية، للسيطرة على المعرفات الرقمية لخدمات DNS البديلة، مثل ما يحدث في تركيا إلا في الصين.

وكانت الحكومة التركية، بقيادة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، حجبت قبل أيام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ثم موقع مشاركة الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك في أعقاب تسجيلات نشرت على الموقعين زُعم أنها تدين أردوغان في قضايا فساد.

يذكر أن ملايين من المستخدمين في "تركيا" اعتمدوا على خدماتDNS البديلة للوصول إلى "تويتر" عقب ساعات من حجبه، حيث لوحظ ازدياد في معدل استخدام الموقع بمعدل 138% من قبل الأتراك، مما دفع الحكومة التركية لحجب تلك الخدمات، وتحويل المستخدمين لها إلى خوادم تابعة لها.