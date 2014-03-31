تفاصيل محاولة الهجوم على ناقلة نفط في مضيق هرمز

أطلق مسلحون النار من على متن قارب سريع على ناقلة نفط في مضيق هرمز، وذلك في هجوم نادر الحدوث في هذه النقطة الاستراتيجية، بحسب ما أفاد المكتب البحري الدولي اليوم الاثنين.

وقال المكتب في بيان على موقعه إن الهجوم وقع أمس الأحد عندما "أقدم ستة أشخاص على متن قارب سريع مسلحين برشاشات، على الاقتراب من ناقلة نفط وأطلقوا النار مرتين على منطقة السكن وعلى ظهر السفينة".

وذكر البيان أن السفينة أطلقت صفارات الإنذار وشغلت خراطيم المياه، كما قامت بتغيير مسارها. وبحسب المكتب، فإن "المهاجمين أوقفوا محاولتهم لدى سماعهم صفارات الإنذار" وابتعدوا.

من جهته، قال مركز الشحن التابع للحلف الأطلسي إن "سفينة تجارية" تعرضت لهجوم شن من على متن "قارب سريع" على متنه ستة مهاجمين "مسلحين برشاشات" في مضيق هرمز. وذكر المركز أن السفينة لم تتعرض لأذى.

ولم يتم تحديد هوية المهاجمين أو السفينة، كما لم يتضح ما إذا كان المصدران يشيران إلى الهجوم نفسه.

وتعذر على الأسطول الأميركي الخامس الذي مقرّه البحرين تأكيد هذه المعلومات.

وينشط القراصنة على متن قوارب سريعة منذ سنوات في خليج عدن القريب، وهم يستهدفون السفن ويقومون في بعض الحالات بالسيطرة عليها لأسابيع قبل الحصول على مبالغ كبيرة من المال تدفعها الحكومات أو ملاك السفن.