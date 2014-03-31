غوغل تؤكد اختراق تركيا لنظام عناوين الإنترنت

أعلنت شركة غوغل أن تركيا اخترقت نظامها لعناوين الإنترنت لتحويل مستخدمي الشبكة العنكبوتية إلى مواقع أخرى، في محاولة جديدة لمنع الأتراك من الدخول إلى شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع عمالقة الإنترنت.

وفي نهاية الأسبوع كتب ستيفن كارستنسن، أحد مهندسي غوغل، أن الشركة تلقت معلومات موثوقة، وأكدت من خلال أبحاثها أن معظم الشركات التركية المزودة للإنترنت لجأت الى تعديل خدمة تنظيم أسماء المواقع "دي إن إس".

وأوضح أن "خدمة دي إن إس تعطي لجهاز الكمبيوتر عنوان خادم يبحث عنه بالطريقة نفسها كالبحث عن رقم هاتف في دليل".

وإعلان غوغل يكشف فصلاً جديداً في إطار سعي أنقرة لمنع الأتراك من دخول شبكات التواصل الاجتماعي، وبعض مواقع الإنترنت.

وبعد أسبوع على حظر "تويتر" عمدت الحكومة التركية، الخميس، إلى حظر موقع يوتيوب بعد نشر تسجيل عليه لاجتماع سري تم خلاله التحدث عن تدخل عسكري تركي محتمل في سوريا.