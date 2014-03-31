كيري يصل إلى إسرائيل في محاولة لإنقاذ عملية السلام

وصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري، مساء الاثنين، إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في محاولة لإنقاذ عملية السلام المتعثرة.

ووصل كيري قادماً من باريس لإجراء لقاءات محتملة في القدس ورام الله يومي، الاثنين والثلاثاء، بحسب مسؤولين أميركيين، قبل أن يعود الثلاثاء إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع للحلف الأطلسي.

وتأتي زيارة كيري بينما أعلن مسؤول فلسطيني، الاثنين، في رام الله أن الفلسطينيين يرفضون الاقتراح الإسرائيلي بتمديد مفاوضات السلام المتعثرة لما بعد موعدها النهائي المقرر في 29 من أبريل المقبل، مقابل الإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين، ويعتبرون هذا الامر "ابتزازاً" لهم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إنه "بعد مشاورة فريقه قرر الوزير كيري أنه سيكون من المفيد العودة الى المنطقة".