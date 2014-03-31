بعد انضمامها لروسيا.. مدفيديف يزور القرم لأول مرة

وصل رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف اليوم الاثنين إلى القرم في زيارة مخصصة للتنمية الاجتماعية-الاقتصادية في شبه الجزيرة الواقعة جنوب أوكرانيا، لأول مرة منذ إلحاقها باتحاد روسيا.

وكتب مدفيديف في تغريدة على تويتر "أنا في سيمفروبول، الحكومة ستناقش اليوم تنمية القرم".

ووصل مدفيديف إلى سيمفروبول عاصمة القرم برفقة وفد من أعضاء الحكومة الروسية، بينهم النائب الأول لرئيس الوزراء ايغو شوفالوف كما ذكرت الوكالات.

وأعلنت الحكومة الروسية في بيان أن مدفيديف "سيبحث مسائل تنمية جمهورية القرم ومدينة سيباستوبول اجتماعيا واقتصاديا".

وسيزور مدفيديف أيضا سيباستوبول، حيث مقر أسطول البحر الأسود كما أفادت وكالة ريا نوفوستي للأنباء، وهي أول زيارة رفيعة المستوى يقوم بها مسؤول في الحكومة الروسية للقرم بعد ضمها إلى روسيا.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الحليف المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار القرم الأسبوع الماضي لتفقد القوات والمنشآت العسكرية.