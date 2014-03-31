ماليزيا: لن نوقف أبداً البحث عن الطائرة المفقودة

قالت ماليزيا، اليوم الاثنين، إنها "لن تتخلى أبدا" عن البحث عن طائرة الرحلة "إم.اتش 370" المفقودة مع دخول عملية البحث عن حطام الطائرة أسبوعه الرابع.

وتجوب طائرات وسفن جنوب المحيط الهندي بحثا عن حطام محتمل لطائرة الخطوط الجوية الماليزية دون أن تصل إلى شيء حتى الآن.

لكن القائم بأعمال وزير النقل الماليزي هشام الدين حسين أكد أن ماليزيا ستبذل قصارى جهدها لحل لغز اختفاء الطائرة.

وقال حسين للصحافيين في كوالالمبور: "سنواصل البحث والتحقيق ولن نتخلى عن ذلك قبل أن نكشف ما حدث لطائرة الرحلة إم.اتش 370".

وفي سياق متصل، اتهمت مجموعة من أقارب الصينيين من ركاب الطائرة الماليزية المفقودة اليوم الاثنين الحكومة الماليزية بإخفاء معلومات، واصفين المحققين بأنهم "مجرمون".

ورد حسين على هذه الاتهامات قائلاً: "نفهم أنه وقت صعب على كل أقارب المفقودين، ونقدر بأن عائلات كثيرة ترغب في رؤية دليل مادي قبل أن يتقبلوا فكرة غرق طائرة الرحلة إم.اتش 370 في جنوب المحيط الهندي. نجد أنفسنا في وضع صعب. وأكرر: السؤال الذي تريد العائلات من حيث المبدأ إجابة له هو السؤال الذي لا نملك له إجابة.. أين أحباؤهم وأين طائرة الرحلة إم.اتش 370".

وكانت طائرة رحلة "ام.اتش 370" التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية قد اختفت يوم الثامن من مارس أثناء رحلتها إلى بكين من كوالالمبور. وكان على متن الطائرة 239 شخصا، غالبيتهم من الركاب الصينيين.