الداخلية اليمنية: مقتل عنصرين من القاعدة في الحديدة

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن قوات الأمن قتلت عنصرين من تنظيم القاعدة، واعتقلت أربعة آخرين في مواجهات مع مجموعة مسلحة من القاعدة فجر، الثلاثاء، في نقطة جبل رأس بمحافظة الحديدة غرب اليمن كما قُتل اثنان من أفراد الشرطة خلال المواجهات.

وأوضح مصدر أمني يمني أن: "عناصر مسلحة من القاعدة هاجموا نقطة أمنية في جبل رأس بمحافظة الحديدة فجر، الثلاثاء، بعد مضي وقت قصير على اعتقال الشرطة أربعة من عناصر القاعدة أثناء مرورهم من النقطة".

وأكد المصدر أن المهاجمين استخدموا الأسلحة الرشاشة وسيارتين مفخختين في الهجوم على النقطة الأمنية في محاولة لتحرير زملائهم الإرهابيين المعتقلين لكن قوات الشرطة تصدت للمهاجمين.

وأسفرت المواجهات معهم وتبادل إطلاق النار عن مقتل عنصرين من المهاجمين التابعين لتنظيم القاعدة، وجرح عنصر ثالث فيما قتل اثنان من رجال الشرطة وجرح اثنان آخرين، ولاذ بقية المهاجمين الإرهابيين بالفرار باتجاه منطقة "أصاب" الجبلية في الهضبة الغربية لليمن تاركين وراءهم سيارة مفخخة بالمتفجرات.

وتقوم قوات الشرطة بتعقب العناصر الهاربة وملاحقتهم في جبال أصاب للقبض عليها، كما ناشدت الداخلية اليمنية المواطنين للتعاون مع قوات الشرطة بالإبلاغ عن أي عناصر غريبة ومشبوهة تتواجد في المنطقة.

