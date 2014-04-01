اتهام أمريكي لوزير العدل الكويتي بتمويل متطرفين

أعربت الكويت عن "الاستياء" إزاء اتهامات وجّهها مسؤول أميركي إلى وزير العدل والأوقاف الكويتي حول تمويل مقاتلين متطرفين في سوريا، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان حكومي نُشر في الصحف أن مجلس الوزراء يتابع "باستياء اتهامات أحد المسؤولين الأميركيين لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية" نايف العجمي.

وقال مجلس الوزراء الكويتي إنه يعتبر هذه الاتهامات "مساساً" بالوزير، مؤكداً "الثقة به".

وكان وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين، اعتبر أن تعيين العجمي وزيراً يشكل "خطوة في الاتجاه الخطأ"، مؤكداً أن "للعجمي تاريخاً في الترويج للجهاد في سوريا".

ونُقل عن المسؤول الأميركي قوله في محاضرة إن "صور العجمي وُضعت على ملصقات لجمع الأموال لصالح جبهة النصرة". ونقلت وسائل إعلام كويتية أجزاء من المحاضرة.

وذكر بيان الحكومة الكويتية أن العجمي أوضح موقفه أمام مجلس الوزراء ونفى الاتهامات بشكل قاطع.

والعجمي، الذي كان يشغل منصب عميد الدراسات الإسلامية في جامعة الكويت، عُيّن وزيراً في يناير الماضي.