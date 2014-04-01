جاسوس إسرائيلي مسجون بأميركا قد ينقذ مفاوضات السلام

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد الذي يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، والذي يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإطلاق سراحه قد يصبح عنصراً رئيسياً في المساعي التي يبذلها رئيس الوزراء الأميركي جون كيري لإنقاذ عملية السلام المتعثرة.

وقال مصدر مقرب من المفاوضات اشترط عدم الكشف عن اسمه، الثلاثاء، إن هناك مقترحا ينص على إطلاق سراح بولارد قبيل عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ منتصف إبريل الجاري.

وقال المصدر: "الصفقة التي يجري بحثها تتضمن العناصر التالية: إطلاق سراح جوناثان بولارد قبل عطلة عيد الفصح، وتمديد المفاوضات مع الفلسطينيين لعام 2015".

ولم يوضح المصدر الى متى ستستمر المحادثات في عام 2015، كما لم يؤكد المسؤولون الأميركيون هذه التقارير.

وبالإضافة الى ذلك قال المصدر بأنه سيتم إطلاق سراح 400 معتقل فلسطيني أياديهم غير ملطخة بدماء إسرائيليين، ولم يتبق لهم سوى أشهر لإطلاق سراحهم.

واعتقل جوناثان بولارد، الخبير السابق في البحرية الأميركية، في الولايات المتحدة في 1985 لنقله لإسرائيل آلاف الوثائق السرية حول نشاطات الاستخبارات الأميركية في العالم العربي.

ومقابل إطلاق سراح بولارد فإن إسرائيل ستطلق سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين الذين كانت وافقت على الإفراج عنهم قبل أن تعود وتتراجع عن تعهدها هذا.

وبحسب المصدر فإن الاتفاق ينص أيضا على أن تقوم إسرائيل بمنع طرح عطاءات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة دون أن تشمل القدس الشرقية المحتلة.

