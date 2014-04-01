كيري يلتقي بنتانياهو بعد إلغاء اجتماعه مع عباس

أنهى وزير الخارجية الأميركي، جون كيري لقاءً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ومن المتوقع أن يغادر خلال وقت قصير إلى بروكسل، ولم يعرف على الفور نتائج مباحثاتهم المطولة مع الإسرائيليين حول الصفقة التي يريد إنضاجها لتمديد المفاوضات ومنع انهيارها على خلفية أزمة الأسرى.

وعقد كيري الثلاثاء، جولة ثانية من المحادثات مع نتانياهو بينما يسعى لإنقاذ عملية السلام المتعثرة مع الفلسطينيين.

والتقى كيري ونتنياهو في إفطار عمل بعد وصول كيري المفاجئ إلى المنطقة قادما من باريس، في مسعى لإنقاذ المفاوضات بين الجانبين التي تعثرت عقب رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المتفق عليها في إطار اتفاق استئناف المفاوضات.

إلغاء لقاء كيري وعباس

وكان مقررا أن يلتقي كيري مساء الاثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلا أن هذا اللقاء ألغي بسبب تأخر اجتماعه مع نتانياهو، والتقى كيري بدلا من ذلك بالمفاوض الفلسطيني صائب عريقات في القدس.

وأفادت مصادر قريبة من المفاوضات بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان حاليا مباحثات تتمحور حول إمكانية إفراج واشنطن عن الجاسوس جوناثان بولارد المسجون لديها في محاولة لإنقاذ مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

واعتقل جوناثان بولارد، الخبير السابق في البحرية الأميركية، في الولايات المتحدة في 1985 لنقله لإسرائيل آلاف الوثائق السرية حول نشاطات الاستخبارات الأميركية في العالم العربي.

الافراج عن بولارد قبل عيد الفصح اليهودي

وقال مصدر قريب من المفاوضات الجارية إن المفاوضات تدور حول مقترح يقضي بأن يتم الإفراج عن بولارد قبل عيد الفصح اليهودي الذي يصادف منتصف أبريل، وأن يتم تمديد المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية، وأن تطلق إسرائيل سراح مجموعة جديدة من الاسرى الفلسطينيين إضافة إلى افراجها عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين الذين كانت وافقت على الافراج عنهم قبل أن تعود وتتراجع عن تعهدها هذا.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد وصل بشكل عاجل الى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، لاحتواء ازمة انهيار المفاوضات السلمية بين الطرفين، بعد ان رفضت إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين، وتهديد الفلسطينيين بالانسحاب مباشرة من المفاوضات و التوجه إلى الأمم المتحدة لملاحقة إسرائيل قانونيا.